Не треба очікувати, що танки Leopard уже на початку квітня будуть на полі бою, - головред Defense Express Катков
Навчання танкістів на Leopard завершаться під кінець березня, але це буде період бойового злагодження танкової бригади - він також потребує певного часу
Про це в ефірі Еспресо сказав головний редактор видання Defense Express Олег Катков.
"Розмови йдуть про те, що країни-донори будуть формувати саме танкову бригаду з Leopard 2 - це трохи менше сотні машин. Це одиниця, яка може змінити ситуацію на полі бою та ділянці фронті. Це потужна сила, яка має виключні можливості щодо ведення бойових дій у прориві ліній оборони", - заявив він.
Катков спрогнозував, коли танки можуть опинитися на фронті.
"Навчання танкістів завершаться під кінець березня, але й є період бойового злагодження танкової бригади. Він також потребує певного часу і буде відбуватися на території України. Не варто очікувати того, що у перших числах квітня танки почнуть атакувати. Скоріше за все, ще буде певний період, щоб отримати всю техніку і провести бойове злагодження підрозділу на нових танках. Це період певний", - підсумував експерт.
- Міністр оборони Олексій Резніков висловив сподівання, що обіцяні Україні танки будуть готові до застосування на фронті у березні 2023 року.
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