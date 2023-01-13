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OPINION

Не треба виправдовувати корупцію тим, що вона "скрізь"

Борислав Береза
13 січня, 2023 п'ятниця
14:02
Погляд Борислав Береза

Коли прокурор, поліцейський чи сбушник покриває злочинця за "долю" або через кумівство, а не карає його, то в результаті держава деградує і перестає виконувати свої функції

Мене завжди дивувала та дивує спроба виправдати факап, кумівство чи корупцію тим, що, мовляв і раніше таке було. Прокрався чиновник і одразу звучать голоси – а що, раніше таке не відбувалося? Відбувалося. Але якщо в голові немає розуміння того, що так не повинно бути, то це голова хвора чи просто без мізків. Чи призначили лояльного, а не розумного та компетентного, і одразу звучать голоси на його захист, мовляв, а що раніше краще було? Краще буде, якщо почнуть призначати на посади тих, хто розуміється на питанні й може якісно виконувати роботу, а не сексологів та кінологів зі своїх знайомих.

Ще одна спроба виправдати корупцію – це сказати, що вона є скрізь. Звичайно ж, корупція є скрізь, але в усіх цивілізованих державах з нею борються, а не толерантно до неї ставляться.

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До речі, ще одна спроба виправдати корупцію — сказати, що вона є скрізь. Звичайно ж, корупція є скрізь, але в усіх цивілізованих державах з нею борються, а не толерантно до неї ставляться. Не кажуть, що борються, а карають та не покривають корупціонерів. Якщо з корупцією не боротись, то державні інституції перестають працювати, а держава гине. Коли прокурор, поліцейський чи сбушник покриває злочинця за "долю" або через кумівство, а не карає його, то в результаті держава деградує і перестає виконувати свої функції. При цьому, запит на справедливість залишається, але не задовольняється державою. У ситуації з Україною це призводить до Майдану та наслідків, які не завжди позитивно впливають на державні інституції. А в гіршому варіанті вігіланти або лінчувальники забирають у держави монополію на насильство.

Коли прокурор, поліцейський чи сбушник покриває злочинця за частку або через кумівство, а не карає його, то в результаті держава деградує і перестає виконувати свої функції. При цьому запит на справедливість залишається, але не задовольняється державою

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Після війни доведеться докласти чимало зусиль для відродження та відбудови України. Але доведеться відбудовувати не лише будинки, дороги та інфраструктуру, а ще й довіру до влади. Нам необхідно відродити довіру та повагу до інституцій. Також необхідно буде повернути довіру до правоохоронних органів. Цього можна досягти виключно справами, а не гучними заявами чи словами, що корупція переможена. І необхідно буде створювати інститут репутації у суспільстві. З нуля. Потрібно буде будувати правову державу, в якій верховенство прав і свобод було б не порожнім звуком. Доведеться відбудувати, перезавантажити чи створити держінституції, яким би довіряли громадяни. А без цього ми не зможемо відродити Україну.

Потрібно буде будувати правову державу, в якій верховенство прав і свобод було б не порожнім звуком. Доведеться відбудувати, перезавантажити чи створити держінституції, яким би довіряли громадяни

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Прийшов час зрозуміти, що в повоєнній Україні з жахливо зруйнованою інфраструктурою, зі зруйнованою економікою та з сумнівними перспективами житимуть лише за умови, що ситуація зміниться. А в Україні, яка пронизана і просякнута кумівством та корупцією, з фріками та корабельними соснами у владі, з дурними та продажними політиками, чиновниками та медіа, із суспільством, просоченим безвір'ям та з нереалізованим запитом на справедливість захочуть жити лише дурні та корупціонери. Вони згодні жити, як раніше, але вони не зможуть відродити Україну. І грошей на відновлення їм не дадуть. Та й жити у такій Україні мало хто захоче. Тоді поїдуть молоді, розумні, талановиті та креативні. І це буде катастрофа, адже жахливо, не програвши Росії, програти корупціонерам війну за майбутнє України. А система чинитиме опір. Отже, все найскладніше у нас попереду, після війни. Але, крім нас самих, це ніхто не зробить.

Джерело

Про автора. Борислав Береза, громадський діяч, колишній народний депутат України

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