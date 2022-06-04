Не варто довіряти обіцянкам Путіна розблокувати порти, - канцлер Австрії

Про це зазначив канцлер Австрії Карл Нехаммер виступаючи на конференції в Братиславі, пише The Guardian

"Завжди виникає питання, якщо ви розмовляєте з президентом Російської Федерації, наскільки ми можемо йому довіряти. Треба спробувати з’ясувати, чи він справді партнер у питанні вивезення зерна, чи ні", - заявив Карл Нехаммер.

Він один із невеликої групи європейських політиків, які залишаються на зв’язку з Путіним. При цьому він сказав, що отримав усні гарантії від Путіна, що він дозволить вийти з Одеси конвоям з зерном. Але при умові якщо порт буде розмінуваний Україною, тоді російські кораблі не атакуватимуть Одесу.

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