Про це інформує ДСНС.

Повідомляється, що екстрені служби Відня передали українським рятувальникам 11 одиниць пожежної та рятувальної техніки, а також 5 реанімобілів.

Крім того, Австрія передала чимало іншого обладнання та спорядження.

"Незабаром вся ця цінна технічна допомога зможе посилити боєздатність підрозділів ДСНС тих областей, які працюють над ліквідацією пожеж та надзвичайних ситуацій, спричинених війною", - повідомляється у телеграмі Держслужби з надзвичайних ситуацій.

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