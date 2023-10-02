Не варто хвилюватися: Defense Express про надання Україні Taurus

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Німецькі політики натякали, що спочатку потрібно рішення США щодо ATACMS. Таким чином німці демонстрували, що їм потрібна згода США дати нам ATACMS, а потім вони підтягнуться щодо розв'язання питання по Taurus. Німеччина рухається в фарватері оборонної політики за США. Рамштайн є найбільшою авіаційною базою на території Німеччині, яка використовується США", - підкреслив Киричевський.

За його словами, німецькі політики, які мають ухвалити рішення щодо Taurus, вважають, що мають перед своїми виборцями розіграти певну комбінацію, щоб добитися легітимності рішення.

"У нашому випадку потрібно дочекатися ATACMS. Коли буде оголошено, що вони фізично передані Україні, тоді й підтягнуться німці. З приводу німців і Taurus не варто хвилюватися. У підсумку вони ухвалять оптимальне й потрібне для нас рішення", - наголосив Киричевський.

15 вересня міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус пообіцяв рішення щодо надання Україні ракет Taurus за тиждень-два і пояснив, чому уряд потребує більше часу на роздуми

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив, що надання Україні ракет дальнього радіуса дії обговорювали під час зустрічі президент Володимир Зеленський, очільник США Джо Байден та канцлер Німеччини Олаф Шольц минулого тижня.

Голова оборонного комітету Бундестагу Марі-Агнес Штрак-Циммерман заявила, що Німеччині терміново необхідно поставити Україні крилаті ракети великої дальності Taurus

















