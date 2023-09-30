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Німеччина повинна терміново поставити Україні Taurus , - глава комітету Бундестагу

30 вересня, 2023 субота
15:46
Світ ракети Taurus

Голова оборонного комітету Бундестагу Марі-Агнес Штрак-Циммерман заявила, що Німеччині терміново необхідно поставити Україні крилаті ракети великої дальності Taurus

Про це пише Tagesschau.

Зазначається, що у дебатах щодо постачання крилатих ракет в Україну голова комітету Бундестагу з питань оборони в черговий раз посилила натиск на канцлера Німеччини Олафа Шольца.

Натомість вона дала зрозуміти, що Сили оборони можуть атакувати військові об'єкти в Росії зброєю з Німеччини.

"Тепер ми повинні негайно доставити Taurus, тому що при прицільному застосуванні крилатих ракет українська армія може серйозно порушити російські поставки", - сказала Штрак-Циммерман.

Водночас у twitter глава комітету Бундестагу написала, що Шольц є єдиним, хто блокує постачання ракет Taurus.

"Чого він чекає? Заради бога. Він один блокує це рішення всередині коаліції. Це безвідповідально", - йдеться у повідомленні.

  • 15 вересня міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус пообіцяв рішення щодо надання Україні ракет Taurus за тиждень-два і пояснив, чому уряд потребує більше часу на роздуми
  • Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив, що надання Україні ракет дальнього радіуса дії обговорювали під час зустрічі президент Володимир Зеленський, очільник США Джо Байден та канцлер Німеччини Олаф Шольц минулого тижня.

Німеччина
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допомога Україні
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