"Не відповідають дружньому характеру": Кулеба про слова президентки Естонії щодо вступу України в ЄС

Про це йшлося під час ефіру на одному з телеканалів, передає РБК-Україна.

"Трохи більше ніж 20 років тому західні країни таким самим менторським тоном казали литовцям, латвійцям та естонцям: вам треба 20-30 років до ЄС і НАТО дозріти. Тому, безумовно, мені було дивно чути ці слова від президента Естонії. Я з нею розмовляв до цього і вона була оптимістичною. Я не знаю, що на неї вплинуло на інтерв'ю, але ці заяви не відповідають дружньому характеру наших відносин", - сказав Кулеба.

За його словами, Україна вже передала своє обурення цими словами до естонського МЗС.

"Ми розчаровані такими заявами та вважаємо їх недоречними. Ми довели цю позицію до МЗС Естонії, до посла Естонії в Україні. Такі речі не повинні лунати від друзів та партнерів", - сказав міністр.

Президентка Естонії Керсті Кальюлайд заявила, що Україні необхідно "ще 20 років роботи" для готовності до членства в Євросоюзі.