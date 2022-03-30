Не виключаю цього, - прем'єр-міністерка Швеції про перспективи вступу країни до НАТО

Про це повідомляє SVT.

"Я жодним чином не виключаю членство в НАТО. Це те, про що зараз думають багато шведів, звісно, ​​я також багато про це думаю", – сказала Магдалени Андерссон.

Видання нагадує, традиційно шведські соціал-демократи завжди виступали за нейтральний статус країни.

"Ми можемо констатувати, що свобода альянсу (мається на увазі політика нейтралітету) добре послужила Швеції, вона уберегла нас від конфліктів, але коли карта політики безпеки буде перекроєна, нам потрібно зробити оновлений аналіз і на його основі приймати рішення",- заявила прем'єр-міністерка.

На уточнююче питання, чи готова вона змінити зовнішній курс Шівеції, якщо аналіз покаже доцільність вступу до НАТО, Магдалена Андерссон відовідає – "Звичайно".

Нагадаємо, надзвичайний та Повноважний посол України в США (2016-2019 рр.), дипломат Валерій Чалий вважає, що одним із результатів війни Росії проти України стане вступ Швеції та Фінляндії до НАТО

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