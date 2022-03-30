Результатом війни Росії проти України буде вступ Швеції та Фінляндії до НАТО, - Чалий
Надзвичайний та Повноважний посол України в США (2016-2019 рр.), дипломат Валерій Чалий вважає, що одним із результатів війни Росії проти України стане вступ Швеції та Фінляндії до НАТО
Таку думку він висловив в ефірі Еспресо.TV
“Ми з вами ще до повномасштабного вторгнення Росії до України говорили, що плани Путіна на українській землі не закінчуються. Росія проводить імперіалістичну експансійну політику. Я думаю, що на папері вони мають плани по захопленню країн Прибалтики та Польщі. Але зараз такі плани менші для реалізації, бо Україна взяла майже весь удар на себе.” - пояснив Чалий
Дипломат впевнений, що поки існуватиме путінський режим в Росії, їхня політика не зміниться. За словами Чалого, єдиний шанс зупинити війну силове протистояння.
“Путіна зупиняють тільки там, де є силове протистояння. Це вже зрозуміли не тільки члени НАТО, а й країни, які не належать до Альянсу. Наприклад, Швеція та Фінляндія. Я прогнозую, що наслідком цієї війни буде вступ до НАТО Швеції та Фінляндії. Це буде усвідомлене рішення, враховуючи загрози, які йдуть від Росії.” - додав Чалий
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