Не вішай носа, - в англійському топ-клубі відреагували на расизм у сторону футболіста, який не реалізував вирішальний пенальті у фіналі Євро-2020
Лондонський "Арсенал" кинувся на захист 19-річного півзахисника Букайо Саки, який не реалізував вирішальний пенальті у фіналі Євро-2020
Про це повідомляє офіційний сайт "Арсеналу".
Після фіналу Євро-2020 під останнім дописом Сака в Instagram фани почали залишати жорсткі коментарі. Користувачі ображають футболіста через його расу. Футболісту писали "Повертайся до Нігерії" звідки він родом.
"Минулого вечора Сака у віці 19 років зіграв у фіналі Євро. Він в нашому клубі з семи років, і всі ми пишаємося тим, що він був у складі збірної Англії на цьому турнірі.
Учора ми побачили лідерські якості і характер, які завжди високо цінували в Букайо. На жаль, почуття гордості швидко обернулося гіркотою через расистські коментарі на адресу нашого юного футболіста після фінального свистка.
Ми в черговий раз засуджуємо расизм стосовно низки темношкірих гравців. Це повинно припинитися. Влади і соціальні мережі повинні вжити заходів, за допомогою яких щоденні образи наших гравців припиняться.
Наше послання Букайо: не вішай носа, ми пишаємося тобою і з нетерпінням чекаємо твого повернення додому - в "Арсенал", - йдеться у заяві лондонського топ-клубу.
Фінал Євро-2020 закінчився перемогою Італії над Англією у серії пенальті (1:1, 3:2 по пенальті). Вирішальні удари не реалізували такі англійські футболісти, як Джейдон Санчо, Букайо Сака та Маркус Рашфорд.
Збірна Італії стала чемпіоном Європи вдруге в історії. Перший континентальний титул італійці здобули у 1968 році.
- 11 липня збірна Італії перемогла у Лондоні Англію у фіналі Євро-2020 та стала чемпіоном Європи з футболу.
- 12 липня головний тренер збірної Англії Гарет Саутгейт взяв на себе відповідальність за вибір пенальтистів після поразки від Італії у фіналі Євро-2020.
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