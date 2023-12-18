Не військкоми, а влада має відповідати за забезпечення ЗСУ особовим складом, - генерал-майор Кривонос
Органи місцевого самоврядування відповідають за ведення обліку і постачання мобілізаційних ресурсів до територіальних центрів комплектування
Про це розповів генерал-майор запасу ЗСУ Сергій Кривонос в етері телеканалу "Еспресо".
"Не військкоми мають відповідати за забезпечення ЗСУ якісним особовим складом, який готовий служити, а влада, яка самоусунулася від цього", - зазначив він.
За його словами, військові, умовно, є споживачами і мають приймати людей та техніку, яку підготовляє для них цивільне керівництво країни.
"Однак, військові через потребу зайнялися цим і чомусь всі вважають, що так повинно бути. Якби під час тренінгів, які проводили у Трускавці для молодих політиків монобільшості, хоча б півгодини виділили для вивчення Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", питань було б значно менше", - сказав Кривонос.
На його думку, якби народні обранці пройшли службу в ЗСУ, питання захисту України сприймалось би зовсім по-іншому.
"Якби народні обранці, особливо чоловічої статі, які зараз знаходяться у ВРУ, проходили б службу в ЗСУ чи інших силах і структурах, ситуація була б іншою. Дуже мало громадян, які є народними обранцями, служили в ЗСУ", - додав він.
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