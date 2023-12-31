Не вважаю, що це так важливо зараз говорити українською, багато військових говорять російською, - Мілевський
Колишній гравець збірної України з футболу Артем Мілевський не вважає, що розмовляти українською мовою - це важливо
Про це Мілевський сказав під час стріму у твічі, де 20% з донатів передали на протезування військових.
"У нас не було української школи, ми завжди тренувалися, не було часу вивчати українську мову. Тим більше всі розмовляли російською. Не вважаю, що це так важливо зараз говорити українською. Потрібно мати свою якусь позицію. І багато військових, які воюють - багато з них говорять російською", - заявив Артем Мілевський.
Водночас ексфутболіст збірної України наголосив, що він білорус і вони "завжди говорили російською".
"Жодної проблеми в цьому я не бачу. І взагалі я – білорус, ми говорили завжди російською. Тому не вважаю, що це суто важлива мова", - сказав Мілевський.
- У 2022 році Артем Мілевський пояснив, що не приєднався до тероборони, як Олександр Алієв, бо не може стріляти в людей.
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