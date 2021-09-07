Небажання РФ продовжувати мандат ОБСЄ на кордоні з Україною свідчить про відмову від "Мінська", - Резніков
Небажання Російської Федерації продовжувати мандат прикордонної місії ОБСЄ на Донбасі свідчить про її відмову від виконання Мінських домовленостей
Про це сказав віце-прем’єр-міністр Олексій Резніков, повідомляють Факти.
“Я особисто це тлумачу як, по суті, відмову Росії від Мінських домовленостей, тому що умова, що там буде СММ ОБСЄ, передбачено цими угодами”, – пояснив міністр.
На думку Резнікова, варіант додаткової поставки зброї через неконтрольовану Україні ділянку кордону з РФ абсолютно ймовірний.
Водночас міністр розповів, що українська делегація під час візиту до США обговорювала з партнерами можливість залучення їх до тих чи інших майданчиків з врегулювання збройного конфлікту між Україною і РФ.
“Це може бути продовження Мінських домовленостей, тому що, на жаль, іншого немає, як логістичного майданчику, створеного Нормандським форматом. Мінськ – заради домовленостей з гуманітарних та економічних питань, припинення режиму вогню тощо”, – пояснив Резніков.
- Нагадаємо, Російська Федерація заявила, що не підтримуватиме продовження роботи місії ОБСЄ на українсько-російському кордоні.
- У МЗС України засудили намір Російської Федерації не продовжити мандат місії ОБСЄ на українсько-російському кордоні.
- У посольстві Сполучених Штатів Америки розчаровані ситуацією щодо відмови РФ продовжити роботу місії ОБСЄ на кордоні України та РФ.
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