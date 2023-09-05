"Нечесний спосіб уникнути мобілізації": міністр Лісовий підтримав скасування відстрочки для деяких студентів

Про це він написав у Facebook.

"Моя позиція проста: освіта в жодному разі не має бути про імітацію та лазівки. Натомість освіта, а тим паче вища освіта, має бути про усвідомлений вибір і процес здобуття. Навчатися ніколи не пізно, утім, вступ до університету не повинен ставати формальністю лише для отримання якихось переваг та бонусів", - написав міністр.

Він відзначив, що існує тенденція, коли люди використовують вступ до університетів як легальний, але нечесний спосіб уникнути мобілізації.

"Якщо подивитися на цифри, то маємо +55 тис. студентів-чоловіків старше за 25 років у 2022 році в порівнянні з 2021, зокрема +33 тис. на магістерському рівні. Своєю чергою такі лазівки породжують явище фіктивного навчання, що загалом негативно впливає на якість освіти", - написав Лісовий.

Міністр освіти додав, що законопроєкт зареєстрований у Верховній Раді має на меті врегулювати це питання.

Лісовий розповів, що у змінах йдеться про те, що відстрочка не розповсюджуватиметься на чоловіків старше за 30 років, які вступають до закладу освіти й здобувають непослідовну вищу освіту.

Що відомо про мобілізацію в Україні

17 серпня президент Володимир Зеленський підписав закон про продовження дії воєнного стану та загальної мобілізації в Україні до 15 листопада 2023 року.

23 серпня до Ради внесли законопроєкт, яким пропонується запровадити відстрочку від мобілізації для адвокатів. При цьому стаж роботи такої людини має бути понад 10 років.

26 серпня секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов припустив, що в Україні може відбутись додатковий призов. Водночас, за словами нардепа Веніславського, мобілізація в Україні триває у плановому режимі, передумов для її посилення немає.

Очільник Міноборони Резніков заявив, що нині найголовніше навести лад у центрах комплектації (військкоматах).

Нардеп Олександр Дубінський зареєстрував законопроєкт про мобілізацію депутатів. Він уважає, що народні обранці не повинні мати відстрочку.

Представник президента в Раді, нардеп Федір Веніславський запропонував скасувати відстрочку від мобілізації для українців, які здобувають другу вищу освіту. Потім у Раді зареєстрували законопроєкт, яким пропонують обмежити вік студентів, які не підлягають мобілізації.