Про це повідомляє ERR.

"З одного боку, Росія, безсумнівно, хоче завадити надходженню із Заходу військової допомоги, а з іншого це можна розглядати як сигнал на адресу США. Через два роки до Києва нарешті було призначено американського посла, 1 червня відбулося вручення вірчих грамот президенту Зеленському", - сказав Кууск.

На його думку, зараз він не бачить загрози повторної спроби захоплення Києва.

"Спочатку слід було б захопити Сєвєродонецьк і звідти рухатися далі. Вони і з цим не впоралися, були відбиті від Харкова. Наступу на Київ я зараз не бачу", - сказав Кууск.

Врешті він висловив переконання, що війна закінчиться перемогою України.

"Війна закінчиться перемогою України. Наскільки швидко це відбудеться, повністю залежить від того, як швидко Захід поставить Україні ту зброю, яку вона просить", - переконаний Кууск.

У неділю, 5 червня, ворог випустив декілька ракет у напрямку Києва, підрозділом зенітних ракетних військ повітряного командування "Центр" було знищено одну крилату ракету, постраждала щонайменше одна людина.

Голова Укрзалізниці Олександр Камишін заявив, що росіяни обстріляли Дарницький вагоноремонтний завод.

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