Негода у Києві призвела до підтоплення деяких районів і падіння дерев: є постраждалий

Про це інформує Київська міська державна адміністрація.

"Сьогодні в Києві очікуються несприятливі погодні умови: помірний, місцями значний дощ, пориви вітру 17-22 м/с. Жовтий рівень небезпечності", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що внаслідок ускладнення погодних умов сталося підтоплення в деяких районах міста: у Святошинському - по вул. Стеценка, проспекту Курбаса, вул. Героїв Космосу, бул. Академіка Вернадського. В Оболонському районі ліквідовується підтоплення на вулиці Казанській, а у Дарницькому - на Ташкентській та Переяслівській.

Крім того, у Святошинському районі внаслідок падіння дерева пошкоджено зовнішню газову трубу в дев'ятиповерховому житловому будинку.

За даними КМВА, зараз відомо про одну людина, яка отримала черепно-мозкову травму.

Там додали, що усі необхідні оперативні служби Києві залучені для ліквідації наслідків негоди.