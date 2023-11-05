Негода у Києві призвела до підтоплення деяких районів і падіння дерев: є постраждалий
У неділю, 5 листопада, у столиці України очікуються дощі та рвучкий вітер. Унаслідок негоди підтоплено деякі райони міста, пошкоджено газову трубу і травмовано одну людину
Про це інформує Київська міська державна адміністрація.
"Сьогодні в Києві очікуються несприятливі погодні умови: помірний, місцями значний дощ, пориви вітру 17-22 м/с. Жовтий рівень небезпечності", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що внаслідок ускладнення погодних умов сталося підтоплення в деяких районах міста: у Святошинському - по вул. Стеценка, проспекту Курбаса, вул. Героїв Космосу, бул. Академіка Вернадського. В Оболонському районі ліквідовується підтоплення на вулиці Казанській, а у Дарницькому - на Ташкентській та Переяслівській.
Крім того, у Святошинському районі внаслідок падіння дерева пошкоджено зовнішню газову трубу в дев'ятиповерховому житловому будинку.
За даними КМВА, зараз відомо про одну людина, яка отримала черепно-мозкову травму.
Там додали, що усі необхідні оперативні служби Києві залучені для ліквідації наслідків негоди.
- У суботу, 28 жовтня, у Києві також спостерігалися сильні пориви ураганного вітру. Внаслідок падіння дерев у декількох районах столиці загинули двоє чоловіків, ще 8 людей було травмовано.
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