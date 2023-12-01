Негода в Україні: без електроенергії залишаються 66 населених пунктів

Про це пише ДСНС.

Зазначається, що без світла залишаються 35 населених пунктів на Закарпатті, 16 - на Київщині, 14 - на Одещині та один - на Чернігівщині.

Крім цього, підрозділами ДСНС надано допомогу в буксируванні 4 транспортних засобів в Закарпатській області.

Станом на 1 грудня на території України спостерігаються незначні опади - дощ та мокрий сніг. Суттєвих ускладнень погоди немає.

Наразі забезпечено проїзд на всіх дорогах загального користування. Служби Укравтодору прибирають сніг та розчищають дороги.