Негода в Україні: без електроенергії залишаються 66 населених пунктів
В Україні станом на п'ятницю, 1 грудня, без електропостачання залишаються 66 населених пунктів у Закарпатській, Київській, Одеській та Чернігівській областях
Про це пише ДСНС.
Зазначається, що без світла залишаються 35 населених пунктів на Закарпатті, 16 - на Київщині, 14 - на Одещині та один - на Чернігівщині.
Крім цього, підрозділами ДСНС надано допомогу в буксируванні 4 транспортних засобів в Закарпатській області.
Станом на 1 грудня на території України спостерігаються незначні опади - дощ та мокрий сніг. Суттєвих ускладнень погоди немає.
Наразі забезпечено проїзд на всіх дорогах загального користування. Служби Укравтодору прибирають сніг та розчищають дороги.
- 1 грудня на Київщині очікується температура від 2° морозу, дощ, мокрий сніг та ожеледиця. У Києві триває обробка доріг, мостів, спусків і підйомів протиожеледними засобами, а також прибирання снігу.
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