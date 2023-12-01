На Київщині сьогодні дощ і мокрий сніг, на дорогах подекуди ожеледиця
1 грудня в на Київщині очікується температура від 2° морозу, дощ, мокрий сніг та ожеледиця. У Києві триває обробка доріг, мостів, спусків і підйомів протиожеледними засобами, а також прибирання снігу
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
За їхнім прогнозом по Київщині пройде невеликий дощ, подекуди з мокрим снігом.На дорогах місцями буде ожеледиця.
Очікується переважно південно-західний вітер швидкістю 5-10 м/с й температура від 2° морозу до 3° тепла. У Києві очікується 0-2° тепла.
Станом на 7 ранку температура повітря у столиці становила -1°, відносна вологість - 95%, а атмосферний тиск - 737 мм. рт.ст.
Ліквідація наслідків негоди в Києві
Після опадів та низької температури в столиці України триває усунення наслідків негоди, поінформував начальник КМВА Сергій Попко.
За його словами, для виконання робіт дорожні служби залучили понад 300 одиниць снігоприбиральної техніки та 70 бригад - понад 500 співробітників для ручного прибирання. Окремо працюють комунальні служби. Він підкреслив, що рух вулицями в Києві відбувається в штатному режимі.
До прибирання снігу у столиці залучені 301 одиниця техніки "Київавтодору" та 118 – керівників компаній, зазначають в КМДА. Триває обробка доріг, мостів, спусків і підйомів протиожеледними засобами, а також прибирання снігу. Працює 301 одиниця техніки "Київавтодору". Окрім того, 523 працівники бригад із ручного прибирання "Київавтодору" очищають від снігу зупинки громадського транспорту, вузькі тротуари, сходи, острівці безпеки, пішохідні переходи. У дворах залучено 118 одиниць техніки керівників компаній і 3358 працівників. Зелені зони прибирають 744 працівники та 65 одиниць техніки "зеленбудів".
"Закликаємо водіїв не паркуватися обабіч вулиць і доріг, аби не заважати працювати спецтехніці. А також бути уважними за кермом. При наближенні до пішохідних переходів і місць розташування дитячих установ знижувати швидкість до мінімуму.", - йдеться у повідомленні.
- У неділю, 26 листопада, Одесу та область засипало снігом, на дорогах утворилася ожеледиця. Через погіршення погоди на трьох трасах регіону перекрили рух для транспорту. Негода спричинила низку аварій, внаслідок яких є перші постраждалі, а школи перевели на дистанційне навчання.
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