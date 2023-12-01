На Київщині сьогодні дощ і мокрий сніг, на дорогах подекуди ожеледиця

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

За їхнім прогнозом по Київщині пройде невеликий дощ, подекуди з мокрим снігом.На дорогах місцями буде ожеледиця.

Очікується переважно південно-західний вітер швидкістю 5-10 м/с й температура від 2° морозу до 3° тепла. У Києві очікується 0-2° тепла.

Станом на 7 ранку температура повітря у столиці становила -1°, відносна вологість - 95%, а атмосферний тиск - 737 мм. рт.ст.

Ліквідація наслідків негоди в Києві

Після опадів та низької температури в столиці України триває усунення наслідків негоди, поінформував начальник КМВА Сергій Попко.

За його словами, для виконання робіт дорожні служби залучили понад 300 одиниць снігоприбиральної техніки та 70 бригад - понад 500 співробітників для ручного прибирання. Окремо працюють комунальні служби. Він підкреслив, що рух вулицями в Києві відбувається в штатному режимі.

До прибирання снігу у столиці залучені 301 одиниця техніки "Київавтодору" та 118 – керівників компаній, зазначають в КМДА. Триває обробка доріг, мостів, спусків і підйомів протиожеледними засобами, а також прибирання снігу. Працює 301 одиниця техніки "Київавтодору". Окрім того, 523 працівники бригад із ручного прибирання "Київавтодору" очищають від снігу зупинки громадського транспорту, вузькі тротуари, сходи, острівці безпеки, пішохідні переходи. У дворах залучено 118 одиниць техніки керівників компаній і 3358 працівників. Зелені зони прибирають 744 працівники та 65 одиниць техніки "зеленбудів".

"Закликаємо водіїв не паркуватися обабіч вулиць і доріг, аби не заважати працювати спецтехніці. А також бути уважними за кермом. При наближенні до пішохідних переходів і місць розташування дитячих установ знижувати швидкість до мінімуму.", - йдеться у повідомленні.