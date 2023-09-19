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Неіснуюче ПЗ для БПЛА на 3 млн грн: правоохоронці викрили схему заволодіння коштами з харківського бюджету

19 вересня, 2023 вiвторок
16:14
Кримінал

У Харкові правоохоронці повідомили про підозру заступниці директора одного з департаментів міської ради, оскільки вона уклала договір з підприємцем на закупку неіснуючого програмного забезпечення для БПЛА. Кошти на це були виділені з міського бюджету

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора України.

Правоохоронці у Харкові повідомили про підозру заступниці директора одного з департаментів Харківської міської ради та приватному підприємцю за фактом заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем (ч. 5 ст. 191 КК України).

"За даними слідства, "схема" полягала у тому, що приватний підприємець мав виступити розробником пакетів програмного забезпечення для комплексу безпілотників. Посадовиця мерії мала їх придбати для Харкова. Проте програма для БПЛА існувала тільки на папері, а жодного безпілотника на балансі Харківської міської ради немає", - йдеться у повідомленні.

Підприємець склав лист та відправив на адресу ХМР щодо можливості розробки комплексу на базі БПЛА типу "літак" для моніторингу території загальною площею до 2000 кв км та відповідний кошторис до нього.

Посадовиця, достовірно знаючи, що закупівля програмного забезпечення для БПЛА не є складовою завдань та заходів, передбачених міською програмою, та його фінансування не передбачене бюджетом міста на 2022 рік, вирішила замаскувати свої дії шляхом підміни понять та внесла до календарного плану 7 окремих заходів із закупівлі програмного забезпечення по типу  "Впровадження інноваційних проєктів в м. Харкові". Зокрема, про допомогу українським військовим у придбанні програм для бойових БПЛА також мова не йшла.

За цією схемою у листопаді-грудні 2022 року підозрювані уклали низку договорів між міською радою та ФОП. Ці договори минулоріч були повністю профінансовані з харківського бюджету на загальну суму понад 3 млн гривень. Гроші вони розподілили між собою.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

  • Заступниця мера Дніпра затвердила кошториси на капітальний ремонт шкільного даху і безпідставно перерахувала на рахунок приватного підприємства майже 1 млн грн з міського бюджету. Їй інкримінують розтрату, привласнення чужого майна шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах та службове підроблення.

Харків
безпілотник
Офіс генпрокурора
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