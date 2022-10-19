Про це написав речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко у своєму facebook.

Ніколенко зазначив, що йому "важко уявити" що посол Китаю, який перебуває в Україні, не інформує свій уряд про атаки на українську столицю. Він також наголосив, що українське посольство регулярно надсилає в китайське зовнішньополітичне відомство інформацію про злочини Росії в Україні.

"Вдавати, що нічого не відбувається, коли про це говорить весь світ, некоректно", - пише речник МЗС України.

Ніколенко також підкреслив, що Україна очікує більш проактивної ролі Китаю як постійного члена Ради Безпеки ООН.

"Не може бути компромісів чи політичних нюансів, коли мова йде про засудження варварських злочинів проти цивільного населення", - відзначив він.

19 жовтня у МЗС Китаю заявили, що не знають про атаку дронів на Київ, коли загинуло п’ять людей і постраждала інфраструктура, натомість пропонують "стриманість і дипломатичні зусилля".

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