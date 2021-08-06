Немає ніякого розвороту України в бік Китаю, - Кулеба

Про це Кулеба сказав у відповідь на запитання журналістів в п'ятницю, 6 серпня, під час візиту у Вашингтон, передає "Інтерфакс-Україна".



"Я не знаю, може, хтось бачить якесь особливе зближення Києва і Пекіна, я бачу нормальний процес співпраці в сфері торгівлі та у сфері боротьби з пандемією коронавируса. По всіх стратегічних питань безпеки або з питань стратегічних галузей економіки ми, перш за за все, співпрацюємо з нашими західними партнерами, з Європейським Союзом, зі Сполученими Штатами, і ми будемо щасливі бачити американські гроші і американські компанії в реалізації інфраструктурних проектів в Україні ", - прокоментував міністр.



Кулеба підкреслив, що Україна прагне, щоб якомога більше американських бізнесів прийшло в Україну. За його словами, реалізація спільних проєктів ще більше зблизять США та Україну.



Нагадаємо, питання про розворот України в бік комуністичного Китаю, який є "старшим партнером" РФ виникло не на пустому місці.



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Так, аґенція Associated Press з посиланням джерела у дипломатичних колах заявила, що Україна відкликала свій підпис під резолцією західних держав, яка засуджує геноцид уйгурського народу. Зокрема документ засуджує примусову стерилізацію уйгурських жінок в КНР.



"Ніякого розвороту України немає. Ми є частиною Західного світу, ми розвиваємося, як частина цього світу, але торгівля з Китаєм є об'єктивною реальністю, і, не дивлячись навіть на ту принципову політику, яку здійснюють Сполучені Штати щодо Китаю в сфері безпеки, торгівля при цьому рухається своїм шляхом. Саме за такою моделлю розвиваються наші відносини з Китаєм ", - пояснив Кулеба.

Китай заперечив, що вимагав від делегації України в ООН не підтримувати колективну заяву щодо стану з правами людини в Синьцзян-Уйгурському автономному районі