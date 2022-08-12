Немає про що думати, коли погоджуєшся боротися за свободу, - американець Джей Блейк про рішення волонтерити в Україні

Американський волонтер поділився деталями в етері телеканалу "Еспресо".

"Рішення відправитися на війну не є й не повинно бути легким. Інша справа, коли погоджуєшся боротися за свободу - тут думати немає про що", - зазначив Блейк.

Волонтер додав, що після 24 лютого зрозумів, що він повинен бути в Україні, щоб захищати свободу.

"Я завжди вірив у свободу. Не в контексті своєї власної, я загалом вірю й захищаю свободу в цілому світі. Коли Росія вдалася до повномасштабного нападу на Україну, я відчув, що потрібен тут, аби захищати свободу", - зауважив Джей Блейк.

12 липня музикант Іван Семесюк в етері Еспресо заявив, що волонтерка - це дуже важливо, так створюється тіло нації.

11 серпня стало відомо, що на Львівщині 8-річний Юрій Напора зібрав 77 тисяч гривень для армії вуличними концертами у містах області.

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