Немає жодного юридичного приводу, щоб Україна не могла стати членом НАТО, - посол Польщі
Для вступу до ЄС Україні треба продемонструвати прогрес у семи сферах, а для вступу до НАТО немає юридичних перешкод
Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів посол Польщі в Україні Бартош Ціхоцький.
"Що стосується ЄС - дуже зрозумілий календар. Спільно з наданням статусу кандидата Україні вказали сім сфер, де ми очікуємо на прогрес. Наскільки я розумію, українська команда впевнена, що в грудні будуть передані результати цієї роботи ЄС", - сказав Ціхоцький.
За його словами, Європейська комісія має дати оцінку цьому прогресу у другій половині наступного року, а далі можуть стартувати перемовини щодо вступу України до ЄС.
Дипломат наголосив, що жодних графіків немає.
"Є країни, які понад 30 років ведуть ці акцесійні переговори. Є такі, які ведуть 10 років, і там трохи прогресу. Тобто це залежатиме від ваших реформ, але також і від ситуації. Ніхто наївно вам не каже, що це суто технічна процедура", - додав посол.
Як зазначив Ціхоцький, Польща також зацікавлена в тому, аби Україна стала членом Північноатлантичного Альянсу.
"Немає такого у Вашингтонському договорі, що не можна під час війни про це (вступ до НАТО, – ред.) говорити… Двері НАТО мають бути відчинені, немає жодного юридичного приводу, щоб Україна не могла стати членом НАТО", - сказав посол.
- 30 вересня Україна подала заявку на вступ до НАТО у пришвидшеному порядку.
- 30 листопада генсек НАТО Єнс Столтенберг сказав, що попередньою умовою розгляду питання членства України в НАТО є її перемога над Росією.
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