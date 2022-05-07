Ненсі Пелосі назвала Путіна боягузом

Про вона сказала у інтерв’ю американському каналу MSNBC.

"Путін – боягуз, – говорить Пелосі. – Він бореться проти мирних мешканців. Він воює з дітьми. Використовує їх як військову зброю. Тому я абсолютно переконана, що Росія має бути в списку держав-спонсорів терористів, і я сподіваюся, що це станеться. Я вже певний час виступаю за це рішення".

На її думку, якщо Росії немає у цьому списку, то такий список потрібно хіба розірвати й викинути:

"Мова йде про лідера ядерної держави, яка вторглась до іншої країни та ще й погрожує застосуванням тактичної ядерної зброї. Мова йде про президента країни, який перетворив власних солдатів на ґвалтівників, вони ґвалтувати дітей – маленьких дівчаток, одинадцятирічних, неодноразово на очах їхніх матерів та матерів на очах дітей. Забирають дітей, викрадають їх".

Президент США Джо Байден підпише 9 травня законопроєкт про запровадження ленд-лізу для України.

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