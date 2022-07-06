Необхідно готуватися до повного припинення постачання російського газу в ЄС, - Урсула фон дер Ляєн
Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн заявила, що Європейському союзу необхідно розробити екстрені плани, щоб підготуватися до повного припинення постачання російського газу
Про це вона сказала під час виступу у Європарламент і в Страсбурзі.
"Нам також необхідно зараз готуватися до подальшого припинення постачання газу і навіть до повного припинення постачання російського газу", - заявила вона.
Фон дер Ляєн підкреслила, що Путін використовувати енергію як зброю і ЄС має бути готовий до перебоїв у постачанні.
Крім того, вона додала, що Єврокомісія незабаром представить план для ЄС із реагування в разі надзвичайної ситуації.
"Ми працюватимемо, щоб захистити наш єдиний ринок і промислові ланцюжки постачань від збоїв", - сказала глава Єврокомісії.
- 5 червня комісар Європейського союзу з питань внутрішнього ринку Тьєррі Бретон заявив, що ЄС розробив план заміни російського газу. Завдяки новій стратегії Брюссель планує отримати 50 млрд кубометрів коштом імпорту скрапленого природного газу зі США або Катару, ще 10 – через наявні трубопроводи, 25 – компенсовано прискореним запуском морських вітрових турбін і фотоелектричних панелей.
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