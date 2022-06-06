Про це інформує видання Deutsche Welle.

Комісар розповів, що Європейський союз імпортує з Росії 155 млрд кубометрів газу на рік. Завдяки новій стратегії Брюссель планує отримати 50 млрд кубометрів коштом імпорту скрапленого природного газу зі США або Катару, ще 10 – через наявні трубопроводи, 25 – компенсовано прискореним запуском морських вітрових турбін і фотоелектричних панелей. Крім того, можливе відновлення вугільних електростанцій.



Тьєррі Бретон підкреслив, що президент Росії Володимир Путін використовує газ, аби розділити Європу.



"Він намагався роз’єднати нас за допомогою своєї вакцини Sputnik, яка не спрацювала, він зробив все, щоб втрутитися в наші демократії за допомогою Russia Today, а тепер використовує газ, щоб поділити нас", – сказав єврокомісар.



Раніше Газпром зупинив постачання до Болгарії, Польщі, Нідерландів, Данії та Фінляндії. Формальною причиною стала відмова цих країн платити за російське паливо у рублях. Цю вимогу в Москві висунули після повномасштабного вторгнення в Україну. ЄС відхилив такі умови.

Нагадаємо, Італійська компанія Snam придбала дві плавучі регазифікаційні установки для зберігання скрапленого природного газу.

Італія збільшила імпорт російської нафти попри ембарго. Один з найбільших нафтопереробних заводів Італії, розташованих на Сицилії, ставить під загрозу ембарго ЄС на російську нафту. Завод "Лукойл", який гальмує ембарго на російську нафту, можуть закрити.

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