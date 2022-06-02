Італія придбала два плавучі термінали для скрапленого природного газу на зміну російському, - The Maritime Executive
Італійська компанія Snam придбала дві плавучі регазифікаційні установки для зберігання скрапленого природного газу
Про це повідомляє The Maritime Executive.
Зазначається, що судна придбали у компанії Golar, вони стануть першими плавучими СПГ-терміналами в Італії.
Ще в березні уряд доручив компанії Snam розпочати переговори про постачання в країну потужностей зі зберігання СПГ, щоб знизити залежність Італії від російського газу.
Відомо, що Snam заплатить $350 млн за Golar Tundra, збудований у 2015 році. Судно може працювати як термінал для зберігання газу, так і судном для його транспортування. Очікується, що воно почне працювати в Італії навесні 2023 року.
У середині травня Snam підписала угоду про придбання газовоза Golar Arctic, збудованого у 2003 році. Вартість операції - $286 млн. Однак судно необхідно переобладнати, це триватиме близько двох років.
Італія імпортує з Росії понад 90% використовуваного газу. Тепер країна планує диверсифікувати постачання шляхом збільшення імпорту ЗПГ із США, Катару та Мозамбіку.
- Нагадаємо, Італія збільшила імпорт російської нафти попри ембарго. Один з найбільших нафтопереробних заводів Італії, розташованих на Сицилії, ставить під загрозу ембарго ЄС на російську нафту. Завод "Лукойл", який гальмує ембарго на російську нафту, можуть закрити.
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