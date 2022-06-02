Про це повідомляє The Maritime Executive.

Зазначається, що судна придбали у компанії Golar, вони стануть першими плавучими СПГ-терміналами в Італії.

Ще в березні уряд доручив компанії Snam розпочати переговори про постачання в країну потужностей зі зберігання СПГ, щоб знизити залежність Італії від російського газу.

Відомо, що Snam заплатить $350 млн за Golar Tundra, збудований у 2015 році. Судно може працювати як термінал для зберігання газу, так і судном для його транспортування. Очікується, що воно почне працювати в Італії навесні 2023 року.

У середині травня Snam підписала угоду про придбання газовоза Golar Arctic, збудованого у 2003 році. Вартість операції - $286 млн. Однак судно необхідно переобладнати, це триватиме близько двох років.

Італія імпортує з Росії понад 90% використовуваного газу. Тепер країна планує диверсифікувати постачання шляхом збільшення імпорту ЗПГ із США, Катару та Мозамбіку.

Нагадаємо, Італія збільшила імпорт російської нафти попри ембарго. Один з найбільших нафтопереробних заводів Італії, розташованих на Сицилії, ставить під загрозу ембарго ЄС на російську нафту. Завод "Лукойл", який гальмує ембарго на російську нафту, можуть закрити.

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