Необхідно пришвидшити процес перенавчання українських пілотів роботі на літаках F15 та F16, - Згурець

Таку думку він висловив в етері Еспресо.



"Є поділ між літаками F-15, F-16 та літаком нового покоління F-35. Ми не претендуємо на останній, проте активно проводимо інформаційну політику, зокрема це підтверджує перебування наших пілотів у Вашингтоні, аби пришвидшити перенавчання наших пілотів безпосередньо на F-15 та F-16", - наголосив він.



Згурець додав, що для навчання українських пілотів на F-15 та F-16 необхідно до пів року часу.



"Зокрема пілоти, які були у Вашингтоні казали про те, що нам необхідно максимум пів року, аби перевчитись на американські винищувачі, зокрема з урахуванням того, що це перенавчання передбачатиме і використання озброєння, і ведення групових бойових дій", - сказав експерт.



Згурець також зауважив, що ці зразки літаків необхідні Україні, щоб здійснювати цілісну протиповітряну оборону.



"Винищувачі нам необхідні, тому що передовсім вони мають виконувати функцію протиповітряної оборони, перехоплюючи крилаті ракети. Ми є велика країна, і не можемо забезпечити оборону лише точковими засобами. З огляду на те, що ворог атакує велику частину нашої території, то нам потрібно патрулювати наш повітряний простір, використовуючи чергові сили авіації, зокрема ті ж F16. А також F-15 набагато цікавіші тим, що його комплекс озброєння дозволяє безпосередньо на відстані по 300 км знищувати системи протиповітряної оборони противника", - наголосив він.





Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що лише з 24 до 27 червня росіяни випустили по Україні близько 130 крилатих ракет



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