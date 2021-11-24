Непереможний кубинський нокаутер викликав Усика на бій
Непереможений кубинський боксер Френк Санчес заявив, що хотів би битися з чемпіоном світу за версіями WBA, IBF, WBO та IBO Олександром Усиком
Про це повідомляє Boxing Scene.
За словами Френка Санчеса, наступного року він має намір поборотися за чемпіонський пояс з Олександром Усиком.
"Перше, що хочу сказати, це те, що у 2022 році я готовий здобути чемпіонський титул. Ім'я, яке для мене виділяється - це Олександр Усик. Я завжди хотів побитися з Ентоні Джошуа, але тепер, коли Усик завоював титули, я хотів би битися з ним у не такому віддаленому майбутньому", - сказав Френк Санчес.
На рахунку 29-річного кубинця 19 поєдинків, 13 із яких він завершив достроково - нокаутом.
Олександр Усик 25 вересня у Лондоні переміг британця Ентоні Джошуа та відібрав у нього титули чемпіона світу в надважкій вазі за версіями WBO, WBA та IBF (Міжнародної боксерської федерації).
- 24 листопада український важковаговик Олександр Усик зберіг другу позицію у рейтингу найкращих боксерів світу, незалежно від вагової категорії, за версією журналу The Ring.
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