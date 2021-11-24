Усик укріпив позицію у найпрестижнішому рейтингу найкращих боксерів світу від The Ring

Про це повідомляє Еспресо.TV.

У новому рейтингу журналу The Ring Олександр Усик залишився на другій позиції. Ще один український боксер Василь Ломаченко, який виступає у легкій вазі (до 61,2 кг), зберіг дев'яте місце.

Лідерство в рейтингу зберіг мексиканець Сауль Альварес, який є абсолютним чемпіоном світу в другій середній вазі (до 76,2 кг).

Олександр Усик 25 вересня у Лондоні переміг британця Ентоні Джошуа та відібрав у нього титули чемпіона світу в надважкій вазі за версіями WBO, WBA та IBF (Міжнародної боксерської федерації).

Рейтинг найкращих боксерів світу, незалежно від вагової категорії, за версією журналу The Ring

1. Сауль Альварес (Мексика)

2. Олександр Усик (Україна)

3. Теренс Кроуфорд (США)



4. Наойя Інуе (Японія)



5. Джош Тейлор (Велика Британія)

6. Еррол Спенс (США)

7. Теофімо Лопес (США)

8. Хуан Франсіско Естрада (Мексика)

9. Василь Ломаченко (Україна)

10. Казуто Іока (Японія)