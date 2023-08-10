Про це повідомляє міноборони РФ у telegram та тг-канал "Кримській вітер".

Попередньо, вибухи були чутно у Сакському районі Криму.

"Поблизу міста Севастополь черговими засобами ППО було уражено 2 БПЛА, ще 9 придушено засобами радіоелектронної боротьби, які, не досягнувши мети, зазнали аварії в акваторії Чорного моря", - йдеться у повідомленні.

У міноборони наголосили, що внаслідок атаки дронів нібито немає постраждалих і руйнувань.