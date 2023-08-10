Неподалік окупованого Севастополя було чутно вибухи: міноборони РФ каже про атаку БПЛА
Вночі 10 серпня в окупованому Севастополі нібито пролунали вибухи. Міністерство оборони Росії повідомляє про атаку 11 безпілотників
Про це повідомляє міноборони РФ у telegram та тг-канал "Кримській вітер".
Попередньо, вибухи були чутно у Сакському районі Криму.
"Поблизу міста Севастополь черговими засобами ППО було уражено 2 БПЛА, ще 9 придушено засобами радіоелектронної боротьби, які, не досягнувши мети, зазнали аварії в акваторії Чорного моря", - йдеться у повідомленні.
У міноборони наголосили, що внаслідок атаки дронів нібито немає постраждалих і руйнувань.
- 10 серпня у Домодєдово поблизу Москви вибух та велика пожежа. Очевидці говорять про наслідки роботи ППО, влада – про нібито вибух на автосервісі та два збиті дрони.
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