Неподалік Тернополя зійшов з рейок пасажирський потяг

Про це повідомляє Укрзалізниця.

Зазначається, що з рейок зійшли локомотив та перший вагон поїзда № 357 Рахів - Київ. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав. На місце події виїхала комісія Укрзалізниці. Випадок розслідується.

Внаслідок інциденту поїзд Рахів - Київ затримався на 2 год 48 хв. Частину пасажирів пересадили на інший потяг. На 2 год 25 хв. затримався й зустрічних поїзд - №358 Київ - Рахів. Зазначається, що решта рейсів курсують за графіком без затримок.



Нагадаємо, 10 липня на ділянці Васильків - Боярка, що в Київській області, з рейок зійшов господарський поїзд, що спричинило масову затримку пасажирських потягів.

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