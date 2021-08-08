Неподалік Тернополя зійшов з рейок пасажирський потяг
Неподалік Тернополя з рейок зійшов пасажирський поїзд Рахів - Київ
Про це повідомляє Укрзалізниця.
Зазначається, що з рейок зійшли локомотив та перший вагон поїзда № 357 Рахів - Київ. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав. На місце події виїхала комісія Укрзалізниці. Випадок розслідується.
Внаслідок інциденту поїзд Рахів - Київ затримався на 2 год 48 хв. Частину пасажирів пересадили на інший потяг. На 2 год 25 хв. затримався й зустрічних поїзд - №358 Київ - Рахів. Зазначається, що решта рейсів курсують за графіком без затримок.
- Нагадаємо, 10 липня на ділянці Васильків - Боярка, що в Київській області, з рейок зійшов господарський поїзд, що спричинило масову затримку пасажирських потягів.
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