Неподалік від Лубен мікроавтобус врізався у вантажівку: троє загиблих, 8 поранених
Поліція Полтавщини встановлює обставини ДТП, неподалік від Лубен, в якій загинуло троє та травмовано 8 людей
Про це повідомило Головне управління Національної поліції в Полтавській області.
Зазначається, що на місці смертельної ДТП працюють поліцейські
Стало відомо, що на Полтавщині 28 січня о 16:00 на автодорозі поблизу міста Лубни сталася ДТП за участю мікроавтобуса Mercedes-Benz та вантажівки MAN, що стояла в попутному напрямку.
"Унаслідок аварії водій та один пасажир мікроавтобуса загинули на місці й один пасажир помер у кареті швидкої. Ще 8 пасажирів, серед яких двоє дітей, отримали тілесні ушкодження - їм надають медичну допомогу", - йдеться у дописі.
- 28 січня на Тернопільщині у ДТП розбився водій позашляховика.
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