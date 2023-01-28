Неподалік від Лубен мікроавтобус врізався у вантажівку: троє загиблих, 8 поранених

Про це повідомило Головне управління Національної поліції в Полтавській області.

Зазначається, що на місці смертельної ДТП працюють поліцейські

Стало відомо, що на Полтавщині 28 січня о 16:00 на автодорозі поблизу міста Лубни сталася ДТП за участю мікроавтобуса Mercedes-Benz та вантажівки MAN, що стояла в попутному напрямку.

"Унаслідок аварії водій та один пасажир мікроавтобуса загинули на місці й один пасажир помер у кареті швидкої. Ще 8 пасажирів, серед яких двоє дітей, отримали тілесні ушкодження - їм надають медичну допомогу", - йдеться у дописі.

28 січня на Тернопільщині у ДТП розбився водій позашляховика.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb