Неповнолітній маріуполець, якого викрали і призвали в російську армію, записав відео до Зеленського

Відео зі зверненням оприлюднила його адвокатка Катерина Бобровська.

"Я, Єрмохін Богдан, перебуваю на території Росії та прошу вас, Володимире Олександровичу, допомогти мені повернутись додому", - сказав викрадений 17-річний хлопець.

Аодвокатка Бобровська попросила президента про особистий контроль стосовно повернення дитини до України.

Історія Богдана Єрмохіна

Росія викрадає українських дітей з тимчасово окупованих територій через гуманітарну місію "Дітям у руки", яку заснувала російська уповноважена з прав дітей Марія Львова-Бєлова.

Богдану Єрмохіну 17 років. Під час окупації Маріуполя росіяни незаконно вивезли хлопця та ще 30 дітей до Москви. Звідти відправили до дитячого "санаторію" під назвою "Поляна".

У липні 2022 року, попри наявність законного опікуна, неповнолітнього незаконно передали під опіку в російську родину. За словами Богдана, йому видали російський паспорт і влаштували на навчання.

У квітні 2023 року хлопець намагався повернутися в Україну, однак його затримали на кордоні з Білорусю і примусово повернули до прийомної сім’ї.

У середу, 8 листопада, стало відомо, що російські терористи призвали до армії неповнолітнього маріупольця Богдана Єрмохіна.