Неповнолітнього сина Кадирова нагородили орденом "Трудовая доблесть России" та медаллю
У РФ нагородили 15-річного сина голови Чечні Рамзана Кадирова Адама Кадирова орденом "Трудовая доблесть России" та медаллю "За вклад в развитие Российского университета спецназа" І ступеня
Про це повідомив міністр Чечні з питань національної політики та зовнішніх зв'язків Ахмед Дудаєв.
Також Адаму Кадирову було передано відеозвернення та лист від президента центрального управління Всеросійської громадської організації героїв Олексія Левіна як вияв вдячності за мужність у захисті своєї віри та традицій.
Відомо, що це вже восьма та дев'ята медалі Адама Кадирова.
- Місяць тому Адам Кадиров отримав звання героя Чеченської Республіки.
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