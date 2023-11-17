Неповнолітнього сина Кадирова нагородили орденом "Трудовая доблесть России" та медаллю

Про це повідомив міністр Чечні з питань національної політики та зовнішніх зв'язків Ахмед Дудаєв.

Також Адаму Кадирову було передано відеозвернення та лист від президента центрального управління Всеросійської громадської організації героїв Олексія Левіна як вияв вдячності за мужність у захисті своєї віри та традицій.

Відомо, що це вже восьма та дев'ята медалі Адама Кадирова.