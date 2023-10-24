Непридатний за $8 тис: на Харківщині СБУ викрила схему ухилення від мобілізації на чолі з військкомом та головою ВЛК

Про це заявив речник управління Служби безпеки України в Харківської області Владислав Абдула на своїй сторінці у Facebook.

Служба безпеки ліквідувала ще одну корупційну схему ухилення від мобілізації та незаконного виїзду за кордон громадян призовного віку на чолі з начальником військкомату та головою військово-лікарської комісії одного із територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки м. Харкова.

За грошову винагороду у розмірі 8 тисяч доларів вони допомагали пройти військово-лікарську комісію та отримати документи про непридатність до військової служби. У окремих випадках зловмисники забезпечували проходження військово-лікарської комісії навіть без фактичної присутності "клієнта".

На основі цих даних військовозобов’язані чоловіки отримували посвідчення, за допомогою яких могли безперешкодно перетинати кордон. За даними слідства, цією схемою скористались більш ніж 200 чоловіків призивного віку.

Тривають слідчі дії для встановлення усіх учасників протиправної схеми та притягнення їх до відповідальності.

Наразі начальнику повідомили про підозру за ч. 3 ст. 332 (сприяння незаконному переправленню осіб через державний кордон України, вчинене з корисливих мотивів), ч. 1 ст. 366 (службове підроблення) КК України. Голова комісії отримала підозру за ч. 1 ст. 366 КК України.

Застереження: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.