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"Нескорений Південь": в Одесі презентували нову марку, присвячену прикордонникам

12 серпня, 2023 субота
20:54
Культура на фото: поштова марка "Нескорений Південь"

В Одесі відбулося спецпогашення нової марки "Нескорений Південь": вона присвячена українським прикордонникам

Про це інформує Державна прикордонна служба України. 

Зазначається, що ідея створення марки належить одеському фотохудожнику Борису Бухману, Укрпошті та прикордонникам.

"На поштових марках відтворено образи вартових Півдня, які уособлюють мужність і незламність українського війська в боротьбі за незалежність України. Вони символізують відважність, стійкість, безстрашність кожного Героя-прикордонника, які 24/7 стоять на варті нашої держави, їх силу та міць, а також безумовну віру в Перемогу кожного українця", - йдеться у повідомленні. 

Марки продаватимуться разом з поштовим набором: конвертом та карткою. Кошти з продажу спрямують на потреби захисників України.

  • Легендарна українська марка "Русскій воєнний корабль, іді…!», яку Укрпошта презентувала 12 квітня 2022 року, виборола головний приз міжнародної філателістичної мистецької премії "Азіаго". 
  • 4 серпня Укрпошта розпочала продаж марки "Винищувачі зла" із зображенням F-16 разом з сувенірною терткою в онлайн-магазині
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