Про це інформує Державна прикордонна служба України.

Зазначається, що ідея створення марки належить одеському фотохудожнику Борису Бухману, Укрпошті та прикордонникам.

"На поштових марках відтворено образи вартових Півдня, які уособлюють мужність і незламність українського війська в боротьбі за незалежність України. Вони символізують відважність, стійкість, безстрашність кожного Героя-прикордонника, які 24/7 стоять на варті нашої держави, їх силу та міць, а також безумовну віру в Перемогу кожного українця", - йдеться у повідомленні.

Марки продаватимуться разом з поштовим набором: конвертом та карткою. Кошти з продажу спрямують на потреби захисників України.