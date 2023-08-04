Укрпошта відкрила онлайн-продаж марки "Винищувачі зла" разом з сувенірною терткою
У п'ятницю, 4 серпня, Укрпошта розпочала продаж марки "Винищувачі зла" із зображенням F-16 разом з сувенірною терткою в онлайн-магазині
Про це інформує генеральний директор Ігор Смілянський.
"Поки ми всі чекаємо на прибуття F-16 вирішили запустити нашу нову марку. Відсьогодні марку "Винищувачі зла" та лімітовану сувенірну тертку можна придбати в онлайн-магазині Укрпошта. Обов'язково додавайте цю марку до власної колекції марок воєнного часу", - закликав гендиректор.
Вартість поштового набору складає 172 грн. У нього входить аркуш марок, конверт і картка "Винищувачі зла".
Фото: Укрпошта
Усього тираж марки - 600 тис. примірників, які зробив художник Максим Паленко.
Автор метафорично зобразив, як українська армія нищить московський кремль, перетираючи його на винищувальній тертушці. На конверті лицар у шоломі-тризубі уособлює благородність, силу та честь українського воїнства, яке боронить українську землю.
Фото: Укрпошта
Номінальна вартість - F+16 грн.
- Завдяки новій тисячі примірників марки "Русскій воєнний корабль, іді...!", на річницю випуску, вдалося зібрати мільйон гривень на 10 безпілотників DJI Mavic 3 для ЗСУ.
- У червні Укрпошта отримала три нагороди щорічної міжнародної галузевої Премії World Post and Parcel Award відразу в трьох категоріях.
- Легендарна українська марка "Русскій воєнний корабль, іді…!», яку Укрпошта презентувала 12 квітня 2022 року, виборола головний приз міжнародної філателістичної мистецької премії "Азіаго".
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