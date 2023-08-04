Про це інформує генеральний директор Ігор Смілянський.

"Поки ми всі чекаємо на прибуття F-16 вирішили запустити нашу нову марку. Відсьогодні марку "Винищувачі зла" та лімітовану сувенірну тертку можна придбати в онлайн-магазині Укрпошта. Обов'язково додавайте цю марку до власної колекції марок воєнного часу", - закликав гендиректор.

Вартість поштового набору складає 172 грн. У нього входить аркуш марок, конверт і картка "Винищувачі зла".

Фото: Укрпошта

Усього тираж марки - 600 тис. примірників, які зробив художник Максим Паленко.

Автор метафорично зобразив, як українська армія нищить московський кремль, перетираючи його на винищувальній тертушці. На конверті лицар у шоломі-тризубі уособлює благородність, силу та честь українського воїнства, яке боронить українську землю.

Фото: Укрпошта

Номінальна вартість - F+16 грн.