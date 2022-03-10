Неспроможні перемогти на полі бою окупанти перейшли до "сирійського" варіанту: оточення і терору міст, - Арестович про обстріли Маріуполя, Харкова, Охтирки
Оточення і терор великих і малих міст ворог використовує для того, аби завдати найбільше страждань і зчинити психологічний вплив населенню.
Про це повідомив радник керівника Офісу президента Олексій Арестович, передає Еспресо.TV.
"Стало зрозуміло, що ворог остаточно змінив тактику. Вони не в змозі завдати поразки нашим ЗСУ на полі бою, тому перейшли до так званого "сирійського варіанту". Тобто оточення і терор великих і малих міст для того, щоб завдати найбільше страждань і зчинити психологічний вплив нашому цивільному населенню", - зазначив він.
За словами Арестовича, зараз найбільш потерпаючими містами є: Маріуполь, який просто зрівнюють з землею.
"Я думаю, що вони намагаються зробити це, щоб потім показувати його як приклад і казати "дивіться, ви хочете так, як Маріуполь", - сказав політик, додавши, що також потерпає Харків, Охтирка і Миколаїв.
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