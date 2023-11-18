Нетаньягу намагається збалансувати внутрішньоурядовий конфлікт через дозвіл на обмежене постачання палива в Газу, - Politico

Про це повідомляє Politico.

Ультраправі партнери по коаліції Нетаньягу стверджували, що постачання палива до палестинського прибережного анклаву, навіть обмежене, не повинно бути. Вони загалом виступали проти будь-яких інших гуманітарних поступок доки ХАМАС не звільнить 240 ізраїльських заручників.

Міністр фінансів Ізраїлю Бецалель Смотріч, крайній правий лідер, наполягав на тому, щоб військовий кабінет було розширили й усі сім партій у коаліційному уряді мали в ньому місце. Смотрич заявив, що дозвіл на постачання палива "є серйозною помилкою".

Релігійні націоналісти також критикували рішення, прийняте під тиском США, призупинити на кілька годин щоденне повітряне бомбардування та наземні операції, щоб дозволити палестинцям втекти на південь Гази.

Нетаньягу намагається збалансувати позиції крайніх правих релігійних націоналістів у своєму уряді та західних союзників Ізраїлю, які тиснуть на нього, щоб полегшити становище цивільного населення Гази.

Ізраїльські офіційні особи кажуть, що рішення пускати невелику кількість палива щодня було прийняте як жест для західних союзників і з метою уникнення поламання каналізаційних і водопровідних систем Гази, що може призвести до поширення хвороб, які впливатимуть на цивільне населення та ізраїльську армію.

"Якщо спалахне чума, нам доведеться зупинити війну", — сказав 17 листопада голова Ради національної безпеки Цахі Ханегбі.

Але очільник поліції Ізраїлю Ітамар Бен Гвір заявив, що "поки наших заручників навіть не відвідує Червоний Хрест, немає сенсу дарувати ворогу гуманітарні подарунки".

За його словами, дозвіл на постачання палива послаблює позиції Ізраїлю й дозволяє лідеру ХАМАСу в Газі Сінвару "комфортно сидіти у своєму бункері з кондиціонером, дивитися новини та продовжувати маніпулювати ізраїльським суспільством і родинами викрадених".