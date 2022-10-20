Netflix опублікував трейлер фільму "На Західному фронті без змін" за романом Ремарка
Стрімінговий сервіс Netflix поширив трейлер фільму "На Західному фронті без змін", який знято за однойменним романом Еріха Марії Ремарка
Відео оприлюднили в YouTube Netflix.
Прем'єру картини на сервісі заплановано на 28 жовтня.
Фільм розповідає про Пауля та його товаришів – німецьких солдатів, які знаходяться на Західному фронті Першої світової війни. Вони відчувають, як швидко ейфорія від війни перетворюється на страх і розпач, коли їм доводиться боротися за власні життя та життя один одного.
Режисером стрічки виступив німець Едвард Бергер. Головні ролі у ній зіграли Даніель Брюль, Фелікс Каммерер, Альбрехт Шух, Аарон Гільмер та інші.
- У вересні стало відомо, що Netflix екранізує антивоєнний роман Ремарка "На Західному фронті без змін".
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