Відео оприлюднили в YouTube Netflix.

Прем'єру картини на сервісі заплановано на 28 жовтня.

Фільм розповідає про Пауля та його товаришів – німецьких солдатів, які знаходяться на Західному фронті Першої світової війни. Вони відчувають, як швидко ейфорія від війни перетворюється на страх і розпач, коли їм доводиться боротися за власні життя та життя один одного.

Режисером стрічки виступив німець Едвард Бергер. Головні ролі у ній зіграли Даніель Брюль, Фелікс Каммерер, Альбрехт Шух, Аарон Гільмер та інші.

У вересні стало відомо, що Netflix екранізує антивоєнний роман Ремарка "На Західному фронті без змін".

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb