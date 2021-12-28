Netflix відповів на лист Мінкульту щодо зображення українки в серіалі "Емілі в Парижі"
Netflix відповів на лист міністра культури України Олександра Ткаченка щодо "карикатурного зображення" героїні-українки в новому сезоні серіалу "Емілі в Парижі"
Про це міністр культури повідомив dev.ua.
"Відповідь Netflix на мій лист щодо образу українки в серіалі „Емілі в Парижі“ достатньо дипломатична. Подякували за зворотний зв’язок. Але про стурбованість українських глядачів зображенням українки почуто. Домовились, що у 2022 році будемо більш в тісному контакті, аби упередити подібні випадки", - розповів Олександр Ткаченко.
Раніше Мінкульт написав звернення до Netflix щодо образу українки в другому сезоні серіалу "Емілі в Парижі". Українку Петру зобразили вульгарно одягненою блондинкою, яка краде одяг в магазинах і боїться депортації.
Ткаченко вважає, що ця ситуація підіймає питання іміджу України за кордоном
"Така активна громадська позиція точно сприятиме тому, щоб при подальшому показі персонажів української національності у майбутніх зйомках Netflix було враховано ставлення українців", - підкреслив міністр.
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