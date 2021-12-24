Неприйнятний образ українки в серіалі "Емілі в Парижі": Ткаченко звернеться до Netflix

Про це він написав у telegram.



"Подивився фрагмент нового сезону серіалу Netflix "Емілі в Парижі". Сам раніше переглядав перший сезон, досить непоганий розважальний серіал. Але зараз маю кілька зауважень", - зазначив міністр.



Ткаченко наголосив, що Netflix добре знає Україну, оскільки більшість вулиць Парижа для фільму "Останній найманець" відзняли в Києві.



"На додачу, з популяризацією нашої культури, європейці та американці мали чути про наших митців і не тільки. Хоча б і про диригентку Оксану Линів, тенісистку Еліну Світоліну, співачку Джамалу, дизайнерку Віту Кін…", - зауважив він.



Очільник Мінкульту припустив, що цього замало й доведеться продовжувати боротися зі стереотипами.



"Бо якщо в 90-х та 2000-х українських хлопців зображали переважно як гангстерів, з часом це змінилося. Проте не в даному випадку. В "Емілі в Парижі" маємо карикатурний образ українки, який є неприйнятним. А з іншого боку – ще й образливим. Такими бачитимуть українців за кордоном? Які крадуть, хочуть отримувати все безкоштовно, боятися депортації? Так не має бути", - пояснив він.



Олександр Ткаченко додав, що направить компанії Netflix текст позиції України щодо цієї ситуації.



У мережі також почали жваво обговорювати ситуацію, яка склалась.



Своє обурення висловила українка Євгенія Гаврилко, яка живе в Парижі.



"Те, як ви поставилися до образу українців у другому сезоні, в 4-й серії, - це такий дешевий трюк, абсолютний скандал і ганьба. І я не можу повірити, що це все ще відбувається у 2021 році. Час, коли ми виявляємо повагу до всіх націй та ґендерів. Час, коли ми боремося з усіма стереотипами, які руйнують світ та міжкультурні стосунки. Час, коли ніхто не сміється з таких убогих речей", - написала вона.



Євгенія Гаврилко додала, що у світі є велика кількість талановитих і відомих українок.







PR-директор M1 Music Awards Анна Фещенко написала, що багато подорожує та знає жінок, які мають бізнес, працюють на вищих посадах у своїх компаніях, знають кілька мов.



"Тоді хто цей персонаж другого сезону "Емілі в Парижі" з дивним ім’ям "Петра", який приїхав із Києва? Чому її показують як типову не дуже розумну блондинку? Чому єдине, що треба пам’ятати про неї як українку - бажання навчити головну героїню - Емілі - красти речі у магазині? Може я нічого не знаю про українок? А ті, хто писав сценарій для "Емілі у Парижі",пояснять? Тому що я не можу назвати це нічим крім РАСИЗМУ!", - написала вона.



На офіційній сторінці Netflix глядачі також висловлюють своє обурення образом українки в серіалі.







Довідка: сюжет серіалу зосереджений на американці Емілі Купер, яка переїхала до Франції, щоб будувати кар'єру в рекламному агентстві. В одному з епізодів вона знайомиться з українкою Петрою, яку показали злодійкою, жінкою без відчуття смаку. Її зобразили вульгарно одягненою блондинкою, яка краде одяг в магазинах і при цьому панічно боїться депортації. Петру зіграла акторка з України Дарина Панченко. Вона народилася в Києві, закінчила Українську академію балету. Знає п'ять мов. У 19 років переїхала в Париж, де почала будувати кінокар'єру. Зіграла у фільмах "Еквілібр","Благі наміри", "Mortem".

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