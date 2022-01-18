Невакцинованим футболістам "Реала" та "Челсі" можуть заборонити грати в Лізі чемпіонів
Футболісти мадридського "Реала" та лондонського "Челсі", які ще не вакцинувались від COVID-19, ризикують пропустити матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
Про це повідомляє The Times.
В 1/8 фіналу ЛЧ "Челсі" зіграє проти французького "Лілля", а "Реал" чекає зустріч з ПСЖ у Парижі. У Франції на законодавчому рівні зобов'язали всіх спортсменів, які беруть участь у змаганнях на території країни, зробити щеплення від коронавірусу.
Такий закон може створити труднощі для невакцинованих футболістів "Реала" та "Челсі". Не відомі точні прізвища гравців клубу, які не щепились, але такі є. Головний тренер лондонців Томас Тухель раніше казав, що "щеплення – це індивідуальний вибір кожного гравця".
Матчі 1/8 фіналу ЛЧ у Франції пройдуть 15 лютого та 16 березня.
- За інформацією італійських ЗМІ, в українця Руслана Малиновського немає сертифіката про вакцинацію від коронавірусу тому зараз він пропускає матчі Серії А.
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