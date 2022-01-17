Це повна маячня, - дружина футболіста Малиновського спростувала інформацію, що її чоловік невакцинований

Про це повідомляє Еспресо.TV.



Роксана Малиновська прокоментувала новину, що в її чоловіка немає сертифікату вакцинації, на сторінці видання "Трибуна" в Instagram.



"Видаліть статтю, це повна маячня", - написала Роксана в коментарях до під дописом Tribuna.com.



Tribuna.com повідомляє, що журналісти зробили запит на детальнішу інформацію, але Роксана Малиновська відмовилась ділитись подробицями.

За інформацією італійських ЗМІ, у 28-річного Малиновського немає сертифіката про вакцинацію від коронавірусу. Цього року він не зіграв проти "Інтера" (0:0) 10 січня та "Венеції" (2:0) у Кубку Італії. Українець точно не зіграє у наступному матчі проти "Лаціо" (22 січня), під питанням зустріч із "Кальярі" (6 лютого).



З 10 січня в Італії вступило нове правило і тепер гравці повинні мати сертифікат, щоб відвідувати стадіон.



У поточному сезоні чемпіонату Італії 28-річний Руслан Малиновський провів 18 матчів, забив 6 м'ячів та оформив 2 асисти. Українець є лідером "Аталанти".

12 січня в 1/8 фіналу Кубка Італії з футболу "Аталанта" без Руслана Малиновського перемогла "Венецію" з рахунком 2:0.

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