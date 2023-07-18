Про це він повідомив у своєму вечірньому зверненні.

"Провів сьогодні важливу нараду щодо духовної незалежності України, наших подальших кроків для захисту прав і законних інтересів громадян України у сфері релігійних відносин. Невдовзі будуть новини", - зазначив президент.