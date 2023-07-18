"Невдовзі будуть новини": Зеленський провів важливу нараду щодо духовної незалежності України
Зеленський пообіцяв новини щодо релігійних відносин та духовної незалежності України після сьогоднішньої важливої наради
Про це він повідомив у своєму вечірньому зверненні.
"Провів сьогодні важливу нараду щодо духовної незалежності України, наших подальших кроків для захисту прав і законних інтересів громадян України у сфері релігійних відносин. Невдовзі будуть новини", - зазначив президент.
- Нагадаємо, сьогодні, 18 липня, директор заповідника "Києво-Печерська лавра" Максим Остапенко розповів, що був би щасливий, якби до кінця року весь комплекс Києво-Печерської лаври передали державі.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
36.65
Купівля 36.65Продаж 37.37
-
EUR
Купівля 40.95Продаж 41.96
- Актуальне
- Важливе