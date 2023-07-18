Про це розповів виконувач обов’язків директора заповідника "Києво-Печерська лавра" Максим Остапенко, пише Укрінформ.

"Я був би щасливий, якби все завершилося до кінця року. Маю на увазі передачу і об’єктів культурної спадщини, і мощів. Ці процеси між собою поєднані, але все ж таки передача об’єктів нерухомості, майнового комплексу – це одна історія, а інша – це реліквії, які зберігаються в печерах", – зазначив Остапенко.

Він також розповів, що основна мета колишніх керівників монастиря полягала в тому, щоб перетворити Лавру на резиденцію Московського патріархату і патріарха Кіріла: "До цього все йшло".

Остапенко зазначив, що всюди в монастирі розкидані російські маркери: "Російські маркери тут всюди, починаючи від могили Столипіна і градоначальників та столоначальників, яких за імперських часів тут було поховано. А ще – Румянцева-Задунайцева, Олександра Безака, який душив і свободу Польщі. Всі ці могили чітко впорядковані".

"Вони (керівники монастиря, – ред.) ніде не кажуть, що половина храмів, в т.ч. Нижньої лаври, побудовані коштом козацьких полковників, але вони вшановують Матрону Московскую. Та ж історія з Іваном Мазепою", – сказав керівник заповідника.

Ситуація у Києво-Печерській лаврі

29 березня УПЦ МП мала покинути Києво-Печерську лавру, проте представники патріархату подали позов до суду через розірвання договору про оренду з заповідником. У Мінкульті ствердили, що допоки Господарський суд не ухвалить рішення про забезпечення клопотання УПЦ МП, її представники не мають правових підстав перебувати на території Лаври.

Згодом стало відомо, що комісії Мінкульту, яка мала перевірити дві будівлі Лаври, перешкоджають віряни: представники не залишили заповідник, а митрополита Павла викликали до СБУ. Також УПЦ МП все-таки провела в Києво-Печерській лаврі службу.

Митрополит Павло Лебідь намагався вибити мікрофон в кореспондентки Еспресо. Поліція відкрила провадження за фактом перешкоджання діяльності журналістів біля Лаври.

30 березня Господарський суд Києва відмовив у забезпеченні позову УПЦ МП до заповідника "Києво-Печерська лавра" щодо незаконності одностороннього розірвання договору. Також цього дня уряд визнав таким, що втратило чинність, розпорядження 2013 року про передачу в безоплатне користування монастиря УПЦ МП будівель і споруд Києво-Печерської лаври.

Наступного дня парафіяни та представники УПЦ МП вдруге не пустили до Києво-Печерської лаври комісію Міністерства культури. Також в УПЦ МП заявили, що немає юридичних підстав вважати недійсною угоду про користування.

Пізніше митрополит московської церкви Павло Лебідь отримав підозру. Після того у розташованій неподалік від Києва резиденції митрополита розпочався обшук. А Шевченківський районний суд міста Києва за підсумками проведення закритого засідання у справі митрополита церкви Московського патріархату Павла (Петра Лебедя) виніс рішення про його домашній арешт в цілодобовому режимі.

29 травня митрополиту Української православної церкви Московського патріархату, екснаміснику Києво-Печерської лаври Павлу до 1 липня продовжили домашній арешт. Пізніше арешт продовжили ще на 2 місяці.

12 червня у Мінкульті повідомили, що УПЦ МП не звільнила 79 об’єктів Києво-Печерської лаври протягом наданих їм трьох днів – тепер їх змусить це зробити суд. 1 липня Мінкульт прийняв рішення про обмеження доступу ченців УПЦ МП до приміщень Лаври, а також опечатання тих корпусів, де немає монахів.

Вже 4 липня комісія Мінкульту прибула перевірити та опечатати вивільнені корпуси Нижньої лаври, натомість представники та парафіяни УПЦ МП намагалися зірвати її роботу. 5 липня у Лаврі ввели обмеження на вхід. 9 липня поліція дозволила прохід вірян УПЦ (МП) лише за паспортами.

4 липня Білоруська православна церква заявила, що готова прийняти монахів УПЦ МП з Києво-печерської лаври "у разі їх насильницького виселення".

13 липня СБУ викрила нові факти протиправної діяльності настоятеля Києво-Печерської лаври митрополита Павла Лебідя. А вже 14 липня суд змінив запобіжний захід митрополиту УПЦ МП на тримання під вартою.