Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Суспільство До кінця року весь комплекс Києво-Печерської лаври мають передати державі, - директор музею

До кінця року весь комплекс Києво-Печерської лаври мають передати державі, - директор музею

18 липня, 2023 вiвторок
19:49
Суспільство Києво-Печерська лавра

Передача об’єктів культурної спадщини і мощів святих від монастиря УПЦ МП до державного заповідника "Києво-Печерська лавра" має бути завершена до кінця року

Про це розповів виконувач обов’язків директора заповідника "Києво-Печерська лавра" Максим Остапенко, пише Укрінформ.

"Я був би щасливий, якби все завершилося до кінця року. Маю на увазі передачу і об’єктів культурної спадщини, і мощів. Ці процеси між собою поєднані, але все ж таки передача об’єктів нерухомості, майнового комплексу – це одна історія, а інша – це реліквії, які зберігаються в печерах", – зазначив Остапенко.

Він також розповів, що основна мета колишніх керівників монастиря полягала в тому, щоб перетворити Лавру на резиденцію Московського патріархату і патріарха Кіріла: "До цього все йшло".

Остапенко зазначив, що всюди в монастирі розкидані російські маркери: "Російські маркери тут всюди, починаючи від могили Столипіна і градоначальників та столоначальників, яких за імперських часів тут було поховано. А ще – Румянцева-Задунайцева, Олександра Безака, який душив і свободу Польщі. Всі ці могили чітко впорядковані".

"Вони (керівники монастиря, – ред.) ніде не кажуть, що половина храмів, в т.ч. Нижньої лаври, побудовані коштом козацьких полковників, але вони вшановують Матрону Московскую. Та ж історія з Іваном Мазепою", – сказав керівник заповідника.

Ситуація у Києво-Печерській лаврі

29 березня УПЦ МП мала покинути Києво-Печерську лавру, проте представники патріархату подали позов до суду через розірвання договору про оренду з заповідником. У Мінкульті ствердили, що допоки Господарський суд не ухвалить рішення про забезпечення клопотання УПЦ МП, її представники не мають правових підстав перебувати на території Лаври.

Згодом стало відомо, що комісії Мінкульту, яка мала перевірити дві будівлі Лаври, перешкоджають віряни: представники не залишили заповідник, а митрополита Павла викликали до СБУ. Також УПЦ МП все-таки провела в Києво-Печерській лаврі службу.

Митрополит Павло Лебідь намагався вибити мікрофон в кореспондентки Еспресо. Поліція відкрила провадження за фактом перешкоджання діяльності журналістів біля Лаври.

30 березня Господарський суд Києва відмовив у забезпеченні позову УПЦ МП до заповідника "Києво-Печерська лавра" щодо незаконності одностороннього розірвання договору. Також цього дня уряд визнав таким, що втратило чинність, розпорядження 2013 року про передачу в безоплатне користування монастиря УПЦ МП будівель і споруд Києво-Печерської лаври.

Наступного дня парафіяни та представники УПЦ МП вдруге не пустили до Києво-Печерської лаври комісію Міністерства культури. Також в УПЦ МП заявили, що немає юридичних підстав вважати недійсною угоду про користування. 

Пізніше митрополит московської церкви Павло Лебідь отримав підозру. Після того у розташованій неподалік від Києва резиденції митрополита розпочався обшук. А Шевченківський районний суд міста Києва за підсумками проведення закритого засідання у справі митрополита церкви Московського патріархату Павла (Петра Лебедя) виніс рішення про його домашній арешт в цілодобовому режимі. 

29 травня митрополиту Української православної церкви Московського патріархату, екснаміснику Києво-Печерської лаври Павлу до 1 липня продовжили домашній арешт. Пізніше арешт продовжили ще на 2 місяці. 

12 червня у Мінкульті повідомили, що УПЦ МП не звільнила 79 об’єктів Києво-Печерської лаври протягом наданих їм трьох днів – тепер їх змусить це зробити суд. 1 липня Мінкульт прийняв рішення про обмеження доступу ченців УПЦ МП до приміщень Лаври, а також опечатання тих корпусів, де немає монахів.

Вже 4 липня комісія Мінкульту прибула перевірити та опечатати вивільнені корпуси Нижньої лаври, натомість представники та парафіяни УПЦ МП намагалися зірвати її роботу. 5 липня у Лаврі ввели обмеження на вхід. 9 липня поліція дозволила прохід вірян УПЦ (МП) лише за паспортами.

4 липня Білоруська православна церква заявила, що готова прийняти монахів УПЦ МП з Києво-печерської лаври "у разі їх насильницького виселення".

13 липня СБУ викрила нові факти протиправної діяльності настоятеля Києво-Печерської лаври митрополита Павла Лебідя. А вже 14 липня суд змінив запобіжний захід митрополиту УПЦ МП на тримання під вартою.

УПЦ МП
новини Києва
Читайте також:
17 липня, 2023 понедiлок
У Польщі літак впав на ангар, де люди ховалися від дощу. Щонайменше 5 загиблих
17 липня, 2023 понедiлок
Путін відповість на удар по Кримському мосту. Це хвора, емоційна людина - дипломат Безсмертний
Кримський міст
18 липня, 2023 вiвторок
Пошкодження Кримського мосту погіршило логістику окупантів на півдні України, - ISW
Київ
+23°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 36.65
    Купівля 36.65
    Продаж 37.37
  • EUR
    Купівля 40.95
    Продаж 41.96
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, вiвторок
18 липня
21:12
Умань
У лікарні померла жінка, яка постраждала від ракетного удару РФ по Умані 28 квітня
21:08
Ексклюзив
окупанти крим
Росіяни прагнуть бойової нічиєї, - колишній командир взводу батальйону "Айдар" Дикий
20:58
Зеленський
Зеленський підписав указ про демобілізацію військових, чиї родичі загинули чи зникли безвісти
20:56
Оновлено
Ллойд Остін відкрив "Рамштайн-14"
ППО, боєприпаси і навчання на F-16: Остін про підсумки "Рамштайну-14"
20:34
Світовий банк
Укренерго отримає від Світового банку $240 млн на відновлення енергосистеми
20:21
ЗСУ
На Луганщині окупанти розмістились у поліклініці, на Донеччині - збудували бліндажі на базах відпочинку
20:06
OPINION
Ігор Гулик
Трамплін для прірви, або Скільки триватиме війна
19:36
Сиріл Рамафоса
Президент ПАР Рамафоса заявив, що Кремль погрожував йому війною, якщо Путіна арештують під час саміту БРІКС
19:34
кишкова інфекція
У Києві виявили спалах гострої кишкової інфекції, 10 людей потрапили до лікарень
19:16
Франція надала політичний притулок російському військовому Філатьєву, який воював проти України
19:06
БТР М113
Бельгія, Люксембург і Нідерланди передадуть Україні БТР M113
19:00
Огляд
переможні новини
Переможні новини 510 дня війни: відбудова Каховської ГЕС та перевага ЗСУ на фронті
18:42
вагнерівці, вагнер
У Білорусі вже до 2,5 тис. вагнерівців, упродовж тижня прибуло щонайменше 5 колон, - Гаюн
18:21
Кримський міст
В уряді РФ заявили, що відновлення Кримського моста займе 2 місяці і коштуватиме 1,3 млрд рублів
18:09
іранський дрон Shahed 129
У збитому над Миколаєвом іранському дроні виявили деталі з країн Заходу та Азії
18:08
OPINION
Вадим Денисенко
Переговори з Росією восени? Ілюзія...
17:53
Генасамблея ООН
Кулеба закликав членів ООН приєднатися до декларації G7 щодо гарантій безпеки України
17:48
Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак
Міністр оборони Польщі про загрози з РФ і Білорусі: американська присутність – найкращий спосіб стримати агресора
17:47
Денис Шмигаль
Шмигаль: аграрії в 22 регіонах почали збір другого врожаю, намолочено понад 2 млн тонн зерна
17:30
зерно
США виділили Україні $250 млн на підтримку сільського господарства
17:24
Нафтогаз
До Нафтогазу приєднали ще три облгази, які раніше належали Фірташу
17:18
Ексклюзив
ЗСУ
ЗСУ зайшли до Старомайорського на Донеччині, тривають вуличні бої, - майор Шершень
17:06
Денис Шмигаль
Уряд затвердив постанову про початок відбудови Каховської ГЕС
16:56
Берлін спека
У Німеччині лікарі через спеку пропонують запровадити сієсту
16:43
фейк
Росіяни запустили пропагандистське медіа на тимчасово окупованому Запоріжжі
16:42
зерно пшениці
Міністри Польщі та Словаччини заявили, що домагатимуться продовження ембарго на імпорт зерна з України
16:28
Армія, Велика Британія
Велика Британія додатково виділить €3 млрд на боєприпаси і підвищення боєготовності
16:25
Оновлено
обстріл
Росіяни обстріляли Дворічну на Харківщині: є загиблий і поранена
16:01
Ексклюзив
Карта. Бахмут. 14\07\23
ЗСУ вже контролюють деякі позиції у Бахмуті, - військовий експерт Коваленко
16:01
OPINION
Юрій Бутусов
Як позбулися прокурора, який вів справу Князєва
15:54
депортація дітей з окупованих теріторій в Росію
Викрадення українських дітей Росією: журналісти зняли фільм-розслідування "Список 31". Де дивитися
15:53
Американські касетні боєприпаси будуть готові до використання за кілька днів, - Сирський
15:25
У Дії розпочали бета-тестування оформлення заяв для виплат за зруйноване житло
15:23
Олександр Лукашенко
Євродепутати закликали МКС видати ордер на арешт Лукашенка
15:00
Окупанти
Для масовки: на ТОТ Запорізької області студентів змусили допомагати водіям на дорозі до Криму
14:59
Данило Гетманцев
Гетманцев: заплановані реформи податкової та митниці йдуть в розріз із законом про держслужбу
14:58
Ексклюзив
окупанти в Криму
Окупанти намагаються витіснити ЗСУ з лівобережжя Дніпра, - депутат Херсонської обласної ради Хлань
14:57
голова МЗС Ірану Хоссейн Амір Абдоллахіян
Іран заявив про підтримку територіальної цілісності України
14:45
Ексклюзив
Євген Глібовицький
Україні потрібно розвивати культурні інституції, щоб дати відповідь, зокрема, на демографічні виклики, - Глібовицький
14:44
Множинне громадянство паспорт
Український паспорт піднявся у світовому рейтингу Henley & Partners
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV