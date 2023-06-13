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УПЦ МП не звільнила 79 об’єктів Києво-Печерської лаври: їх зобов'яжуть зробити це через суд

13 червня, 2023 вiвторок
02:48
Україна Києво-Печерська лавра

УПЦ МП не звільнила 79 об’єктів Києво-Печерської лаври протягом наданих їм трьох днів – тепер їх змусить це зробити суд

Про це заявив міністр культури України Олександр Ткаченко.

Так, 5 червня спеціальна комісія Міністерства культури та інформаційної політики завершила свою роботу щодо Києво-Печерської лаври та підписала з Національним заповідником акт приймання-передавання майна.

Комісія у своєму звіті вказала на порушення вимог законодавства з боку ченців Свято-Успенської Києво-Печерської лаври (чоловічого монастиря) УПЦ МП.

На основі звіту комісії заповідник тепер вимагає від ченців звільнити та повернути державі всі 79 культових будівель та об'єктів.

Відомо, що заповідник надіслав ченцям УПЦ МП акт приймання-передавання держмайна у трьох примірниках. Там очікували, аби ченці підписали акт протягом трьох робочих днів із моменту отримання. Також їм надіслали вимогу передати в розпорядження заповідника ключі від замків і дверей до всіх об’єктів.

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"Маємо констатувати, що термін завершився і УПЦ досі цього не зробила. Це та всі інші перешкоди будуть долучені до судової справи", - зазначив Олександр Ткаченко.

Очільник мінкульту додав, що на початку липня Національний заповідник "Києво-Печерська лавра" очікує на рішення Господарського суд м. Києва про зобов’язання УПЦ усунути перешкоди у користуванні майном його власником.

"Звіт Комісії МКІП з приймання-передавання майна та вимоги заповідника будуть доказами численних порушень, допущених УПЦ, а також вчинення представниками УПЦ перешкод у користуванні майном заповідника у судовому засіданні для винесення відповідного рішення», - заявив міністр.

Що відомо про перебування УПЦ (МП) в Києво-Печерській лаврі

29 березня УПЦ (МП) мала покинути Києво-Печерську лавру: на території заповідника зібралися віряни, відбулася літургія, також представники патріархату подали позов до суду через розірвання договору про оренду заповідника. У Мінкульті ствердили, що допоки Господарський суд не ухвалить рішення про забезпечення клопотання УПЦ (МП), її представники не мають правових підстав перебувати на території Лаври.

30 березня стало відомо, що комісії Мінкульту, яка мала перевірити дві будівлі Лаври, перешкоджають віряни: представники не залишили заповідник, а митрополита Павла викликали до СБУ. Також УПЦ МП все-таки провела в Києво-Печерській лаврі службу. Хоча 29 березня мала звільнити будівлі.

Також митрополит московської церкви Павло Лебідь намагався вибити мікрофон в кореспондентки Еспресо. Поліція відкрила провадження за фактом перешкоджання діяльності журналістів біля Лаври.

30 березня Господарський суд Києва відмовив у забезпеченні позову УПЦ (МП) до заповідника "Києво-Печерська лавра" щодо незаконності одностороннього розірвання договору. Також цього дня уряд визнав таким, що втратило чинність, розпорядження 2013 року про передачу в безоплатне користування монастиря УПЦ (МП) будівель і споруд Києво-Печерської лаври.

31 березня парафіяни та представники УПЦ (МП) вдруге не пустили до Києво-Печерської Лаври комісію Міністерства культури та інформаційної політики. Також В УПЦ (МП) заявили, що немає юридичних підстав вважати недійсною угоду про передачу в безоплатне користування монастиря УПЦ (МП) будівель і споруд Києво-Печерської лаври. 

Пізніше митрополит московської церкви Павло Лебідь заявив, що слідчі СБУ вручили йому підозру, а також що 1 квітня в його будинку проведуть обшуки.

Співробітники Служби безпеки України вручили йому підозру ранком 1 квітня. Після того у розташованій неподалік від Києва резиденції митрополита розпочався обшук.

Шевченківський районний суд міста Києва за підсумками проведення закритого засідання у справі митрополита церкви Московського патріархату Павла (Петра Лебедя) виніс рішення про його домашній арешт в цілодобовому режимі. 

29 травня митрополиту Української православної церкви Московського патріархату, екснаміснику Києво-Печерської лаври Павлу до 1 липня продовжили домашній арешт.

8 червня Чернігівська облрада підтримала звернення до президента, Кабміну та Верховної Ради щодо негайної заборони в Україні РПЦ та організацій залежних від неї, а також УПЦ МП. 10 червня схоже рішення ухвалила Київська облрада.

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