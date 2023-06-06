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Головна Культура Комісія МКІП підписала акт передачі Києво-Печерської лаври Національному заповіднику

Комісія МКІП підписала акт передачі Києво-Печерської лаври Національному заповіднику

6 червня, 2023 вiвторок
13:30
Культура Києво-Печерська лавра

Комісія Міністерства культури та інформаційної політики з приймання-передачі держмайна підписала акт з Національним заповідником "Києво-Печерська лавра", яким підтвердила передачу

Про це інформує очільник МКІП Олександр Ткаченко

"Учора, 5.06.2023 року Комісія МКІП з приймання-передачі державного майна Лаври завершила свою роботу та підписала із Заповідником акт приймання-передачі державного майна Національного заповідника "Києво-Печерська лавра", яким підтвердила передачу державного майна у користування Заповідника", - написав Ткаченко.

Комісія перевірила та повертає у користування держави 79 об’єктів.

Міністр наголосив, що УПЦ (МП) допустила самовільну перебудову, добудову, перепланування пам’яток культурної спадщини та будівництво новобудов на території заповідника, надалі із цим розбиратимуться фахівці.

Фото: Олександр Ткаченко

"Тепер, після того, як заповідник направив вимогу УПЦ (МП) про невідкладне звільнення, припинення користування та повернення заповідника його майна, остання має протягом 3 робочих днів з дня їх отримання це зробити. У випадку відмови - буде суд для прийняття відповідного рішення щодо усунення перешкод заповідника у користуванні майном", - розповів Ткаченко.

Повідомляється, що 6 червня представники монастиря відмовилися через канцелярію прийняти Акт прийому-передачі державного майна. Заповідник відправив всі документи поштою та в електронному форматі.

Що відомо про перебування УПЦ (МП) в Києво-Печерській лаврі

29 березня УПЦ (МП) мала покинути Києво-Печерську лавру: на території заповідника зібралися віряни, відбулася літургія, також представники патріархату подали позов до суду через розірвання договору про оренду заповідника. У Мінкульті ствердили, що допоки Господарський суд не ухвалить рішення про забезпечення клопотання УПЦ (МП), її представники не мають правових підстав перебувати на території Лаври.

30 березня стало відомо, що комісії Мінкульту, яка мала перевірити дві будівлі Лаври, перешкоджають віряни: представники не залишили заповідник, а митрополита Павла викликали до СБУ. Також УПЦ МП все-таки провела в Києво-Печерській лаврі службу. Хоча 29 березня мала звільнити будівлі.

Також митрополит московської церкви Павло Лебідь намагався вибити мікрофон в кореспондентки Еспресо. Поліція відкрила провадження за фактом перешкоджання діяльності журналістів біля Лаври.

30 березня Господарський суд Києва відмовив у забезпеченні позову УПЦ (МП) до заповідника "Києво-Печерська лавра" щодо незаконності одностороннього розірвання договору. Також цього дня уряд визнав таким, що втратило чинність, розпорядження 2013 року про передачу в безоплатне користування монастиря УПЦ (МП) будівель і споруд Києво-Печерської лаври.

31 березня парафіяни та представники УПЦ (МП) вдруге не пустили до Києво-Печерської Лаври комісію Міністерства культури та інформаційної політики. Також В УПЦ (МП) заявили, що немає юридичних підстав вважати недійсною угоду про передачу в безоплатне користування монастиря УПЦ (МП) будівель і споруд Києво-Печерської лаври. 

Пізніше митрополит московської церкви Павло Лебідь заявив, що слідчі СБУ вручили йому підозру, а також що 1 квітня в його будинку проведуть обшуки.

Співробітники Служби безпеки України вручили йому підозру ранком 1 квітня. Після того у розташованій неподалік від Києва резиденції митрополита розпочався обшук.

Шевченківський районний суд міста Києва за підсумками проведення закритого засідання у справі митрополита церкви Московського патріархату Павла (Петра Лебедя) виніс рішення про його домашній арешт в цілодобовому режимі. 

29 травня митрополиту Української православної церкви Московського патріархату, екснаміснику Києво-Печерської лаври Павлу до 1 липня продовжили домашній арешт.  

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