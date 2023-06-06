Про це інформує очільник МКІП Олександр Ткаченко.

"Учора, 5.06.2023 року Комісія МКІП з приймання-передачі державного майна Лаври завершила свою роботу та підписала із Заповідником акт приймання-передачі державного майна Національного заповідника "Києво-Печерська лавра", яким підтвердила передачу державного майна у користування Заповідника", - написав Ткаченко.

Комісія перевірила та повертає у користування держави 79 об’єктів.

Міністр наголосив, що УПЦ (МП) допустила самовільну перебудову, добудову, перепланування пам’яток культурної спадщини та будівництво новобудов на території заповідника, надалі із цим розбиратимуться фахівці.

Фото: Олександр Ткаченко

"Тепер, після того, як заповідник направив вимогу УПЦ (МП) про невідкладне звільнення, припинення користування та повернення заповідника його майна, остання має протягом 3 робочих днів з дня їх отримання це зробити. У випадку відмови - буде суд для прийняття відповідного рішення щодо усунення перешкод заповідника у користуванні майном", - розповів Ткаченко.

Повідомляється, що 6 червня представники монастиря відмовилися через канцелярію прийняти Акт прийому-передачі державного майна. Заповідник відправив всі документи поштою та в електронному форматі.

Що відомо про перебування УПЦ (МП) в Києво-Печерській лаврі