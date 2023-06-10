Київська облрада закликала Верховну Раду заборонити в Україні УПЦ МП

Про це повідомляє пресслужба Київської ОВА.

"Агресія РФ з 2014 року, що 24 лютого переросла у повномасштабне вторгнення, здійснювалася державою-агресором як із застосуванням збройних сил, так із застосуванням засобів пропаганди, зокрема, через діяльність релігійних організацій, що на території Росії підтримують та пропагують війну проти України, та поширюють наративи ворога, виправдовуючи російську агресію, сіють розбрат на території України", - йдеться у зверненні.

Далі перераховано підстави, які спонукали депутатів подати таке звернення, серед яких й численні звернення мешканців області.

Відтак Київська ОР просить раду проголосувати за один з законопроєктів "що можуть розв'язувати питання заборони діяльності на території України релігійних організацій УПЦ, яка має церковно-канонічний зв’язок із РПЦ, є її структурним підрозділом і перебуває у відносинах підпорядкування".

"Вважаємо, що та території України не може діяти релігійна організація, яка фактично контролюється країною-агресором та підтримує її злочини. Враховуючи вищезазначене, просимо Верховну Раду України невідкладно розглянути зазначені вище законопроєкти (про заборону УПЦ МП, - ред.)", - додано у зверненні.

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Ініціаторами звернення стала фракція "Європейська солідарність".

"Сьогодні Київська обласна рада підтримала проєкт рішення фракції Європейська Солідарність Київщини щодо заборони діяльності УПЦ Московського патріархату! Депутати обласної ради вважають діяльність релігійних організацій (об’єднань), які мають доведений церковно-канонічний зв’язок з країною-агресором (Росією) такою, що порушує державні інтереси та загрожує національній безпеці", – зазначив депутат облради Київщини Роман Титикало.

Відзначимо, що на Київщині 659 громад УПЦ МП, з яких уже 164 – перейшли в ПЦУ.